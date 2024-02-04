İngiltere Premier Lig 13. hafta açılış maçında lider Manchester City evinde Liverpool’u konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 27’ Erling Haaland ve 80’ T. Alexander-Arnold’dan geldi. Manchester City bu sonuçla puanını 28’e çıkararak liderliğini korudu. Liverpool ise 27 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester City - Liverpool maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.