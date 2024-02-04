Premier Lig’de zirve heyecanı! Ligin 23. haftasında Liverpool deplasmanda Arsenal’e konuk olacak. Liverpool'u konuk ettiği son Premier Lig maçını 3-2 kazanan Arsenal, rakibini en son 2013/14 ve 2014/15'te üst üste iç saha karşılaşmalarında mağlup etti. İki takımın son 2 Premier Lig karşılaşmasında ise kazanan çıkmadı. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ARSENAL - LİVERPOOL CANLI SKOR
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ARSENAL
22 Raya
2 William Saliba
4 Ben White
6 Gabriel
35 Oleksandr Zinchenko
8 Martin Odegaard
10 Emile Smith Rowe
41 Declan Rice
7 Bukayo Saka
9 Gabriel Jesus
11 Gabriel Martinelli
LİVERPOOL
1 Alisson
2 Joe Gomez
4 Virgil van Dijk
5 Ibrahima Konate
7 Luis Diaz
8 Dominik Szoboszlai
10 Alexis Mac Allister
17 Curtis Jones
20 Diogo Jota
84 Conor Bradley
9 Darwin Nunez