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Spor

Premier Lig’de zirve yarışı: Lider Liverpool deplasmanda Arsenal’e konuk oluyor

İngiltere Premier Lig 23. haftasında Arsenal evinde Liverpool’u konuk edecek. Ligde 51 puanla lider olan Liverpool, Arsenal ile 212. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Arsenal 70 galibiyet alırken Liverpool 82 galibiyet elde etti. 59 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

10:51 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
İngiltere Premier Lig 23. haftasında Arsenal evinde Liverpool’u konuk edecek.
İngiltere Premier Lig 23. haftasında Arsenal evinde Liverpool’u konuk edecek.

Premier Lig’de zirve heyecanı! Ligin 23. haftasında Liverpool deplasmanda Arsenal’e konuk olacak. Liverpool'u konuk ettiği son Premier Lig maçını 3-2 kazanan Arsenal, rakibini en son 2013/14 ve 2014/15'te üst üste iç saha karşılaşmalarında mağlup etti. İki takımın son 2 Premier Lig karşılaşmasında ise kazanan çıkmadı. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Premier Lig 23. hafta Arsenal - Liverpool maçı bu akşam saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 3
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ARSENAL - LİVERPOOL CANLI SKOR

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ARSENAL

22 Raya

2 William Saliba

4 Ben White

6 Gabriel

35 Oleksandr Zinchenko

8 Martin Odegaard

10 Emile Smith Rowe

41 Declan Rice

7 Bukayo Saka

9 Gabriel Jesus

11 Gabriel Martinelli

LİVERPOOL

1 Alisson

2 Joe Gomez

4 Virgil van Dijk

5 Ibrahima Konate

7 Luis Diaz

8 Dominik Szoboszlai

10 Alexis Mac Allister

17 Curtis Jones

20 Diogo Jota

84 Conor Bradley

9 Darwin Nunez

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU





#Arsenal
#Liverpool
#İngiltere Premier Lig
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