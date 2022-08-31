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Artem Dovbyk açıkladı: Kariyerimde yeni bir meydan okuma istiyorum

Trabzonspor'da Cornelius'un Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olmasıyla birlikte forvet hattına yapılacak transfer çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz transfer döneminde de listesine eklediği ancak sonuçlandıramadığı Artem Dovbyk transferini bu kez bitirmek istiyor. Ukraynalı golcü de, ülkesi basınına yaptığı açıklamada yeni bir maceraya atılmak istediğini belirterek, Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığını dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Artem Dovbyk açıkladı: Kariyerimde yeni bir meydan okuma istiyorum
Artem Dovbyk

Trabzonspor'da Cornelius'un Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olmasıyla birlikte forvet hattına yapılacak transfer çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz transfer döneminde de listesine eklediği ancak sonuçlandıramadığı Artem Dovbyk transferini bu kez bitirmek istiyor. Ukraynalı golcü de, ülkesi basınına yaptığı açıklamada yeni bir maceraya atılmak istediğini belirterek, Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığını dile getirdi.

Dovbyk, açıklamasında, "1.5 yıl önce birçok teklif oldu. Dnipro-1'de devam ettim. Milli Takım'a çağrıldım. Dnipro-1'in artık transferimden para kazanabilmesini ve sonrasında kulübüme teşekkür etmek istiyorum. Dnipro-1'in yakın tarihteki en golcü oyuncularından biri oldum. Şimdi hayalimi gerçekleştirmek ve yeni bir meydan okuma istiyorum. Dnipro-1 yönetimi ve taraftarlarının beni anlayacağını düşünüyorum. 25 yaşındayım. Yeni bir meydan okuma istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Dovbyk kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

Artem Dovbyk, 21 Haziran 1997 tarihinde dünyaya geldi. Ukrayna'nın Çerkasi şehrinde doğdu.189 santimetre boyunda olan Artem Dovbyk, forvet bölgesinde oynamaktadır. Cherkaskyi Dnipro'da futbola başladı. 2014 yılında aynı takımda profesyonelliğe yükseldi. Dinyeper'e geçti ve buradan Zaria Bălți'ye kiralandı. Daha sonra Midtjylland'e geçti. 2019 yılında buradan SønderjyskE'ye kiralanan Artem Dovbyk, 2020'de de. Dnipro-1'e geçti. Aynı zamanda Ukrayna milli takımında da oynuyor.

Savaş sebebiyle yetkililer gitmesini istemiyor

Artem Dovbyk, her ne kadar Ukrayna'dan ayrılıp yeni bir kulübe gitmek istese de, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukraynalı devlet yetkililer, oyuncunun takımdan gitmesi durumunda halkın morali olumsuz anlamda etkilenebileceği fikrini savunuyor. Dovbyk ise, görüşmeleri ılımlı bir şekilde yürüterek kulübüne para kazandırarak hızlı bir şekilde geleceğini netleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan geçtiğimiz transfer dönemlerinde Fenerbahçe de Dovbyk ile ilgilenmiş ancak sonuçlandıramamıştı.

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