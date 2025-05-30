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Aryna Sabalenka turladı

Aryna Sabalenka turladı

16:2130/05/2025, Cuma
AA
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Aryna Sabalenka, turnuvanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor.
Aryna Sabalenka, turnuvanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, dördüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.


Üç kez Grand Slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Sırp raket Olga Danilovic'i 6-2 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.


Çinli Qinwen Zheng, Kanadalı Victoria Mboko karşısında 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.


Tek erkeklerde ise İtalyan Lorenzo Musetti (7), Arjantinli rakibi Mariano Navone'i 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-2 tamamlanan setlerle 3-1 yendi.




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