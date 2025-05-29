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Fransa Açık'ta Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi

Fransa Açık'ta Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi

17:0029/05/2025, Perşembe
AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) beşinci gününde, tek kadınlar ikinci tur maçında ABD'li raket Jessica Pegula (fotoğrafta) rakibi Ann Li ile karşılaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) beşinci gününde, tek kadınlar ikinci tur maçında ABD'li raket Jessica Pegula (fotoğrafta) rakibi Ann Li ile karşılaştı.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda 3 numaralı seri başı ABD'li Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.


Geçen yıl ABD Açık'ta finalde kaybeden ABD'li Pegula, vatandaşı Ann Li'yi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur atladı.


Rus Mirra Andreeva da ABD'li Ashlyn Krueger'i 6-3 ve 6-4'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

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