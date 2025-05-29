Fransa Açık'ta Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi

Geçen yıl ABD Açık'ta finalde kaybeden ABD'li Pegula, vatandaşı Ann Li'yi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Rus Mirra Andreeva da ABD'li Ashlyn Krueger'i 6-3 ve 6-4'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura çıktı.