Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Asrınçağ Özdemir dünya şampiyonu oldu

Asrınçağ Özdemir dünya şampiyonu oldu

09:2425/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Asrınçağ Özdemir, bayrağımızı Avusturya'da dalgalandırdı.
Asrınçağ Özdemir, bayrağımızı Avusturya'da dalgalandırdı.

Milli sporcu Asrınçağ Özdemir, Avusturya'da düzenlenen Street Workout Freestyle Dünya Şampiyonası'nı birincilikle tamamladı.

Avusturya'daki Street Workout Freestyle Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Asrınçağ Özdemir, şampiyon oldu. Milli sporcumuz, Türkiye adına bu alanda bir ilki gerçekleştirmeyi başardı.


Temsilcimiz Asrınçağ Özdemir'in 1'incilikle tamamladığı turnuvada Anthony Sam 2'inci, olurken, Youssef Kilani 3'üncü olarak podyuma çıktı.


Oyunculara madalyalarının verilmesinin ardından organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gücünüz ve tutkunuz izleyenlere ilham verdi ve çıtayı bir kez daha yükseltti. Sahnede ellerinden gelenin en iyisi yapan tüm sporculara saygılar" ifadeleri kullanıldı.



Street Workout Nedir?

Street Workout, vücut ağırlığı kullanarak çeşitli kas gruplarını hedefleyen bir egzersiz biçimidir. İşin güzel yanı, spor salonlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak herkesin katılabilmesini sağlar. Dips, şınavlar, barfiksler, mekikler ve diğer vücut ağırlığı hareketleri bu türün temelini oluşturur. Street Workout, sadece fiziksel dayanıklılığı artırmakla kalmaz, aynı zamanda denge, esneklik ve kas kütlesini artırmaya yardımcı olur.




#Street Workout Freestyle
#Asrınçağ Özdemir
#Avusturya'
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAMUYA 173 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI: Hangi kurum hangi kadroları açtı? Başvurular ne zaman bitiyor?