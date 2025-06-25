Asrınçağ Özdemir dünya şampiyonu oldu

Avusturya'daki Street Workout Freestyle Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Asrınçağ Özdemir, şampiyon oldu. Milli sporcumuz, Türkiye adına bu alanda bir ilki gerçekleştirmeyi başardı.





Temsilcimiz Asrınçağ Özdemir'in 1'incilikle tamamladığı turnuvada Anthony Sam 2'inci, olurken, Youssef Kilani 3'üncü olarak podyuma çıktı.





Oyunculara madalyalarının verilmesinin ardından organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gücünüz ve tutkunuz izleyenlere ilham verdi ve çıtayı bir kez daha yükseltti. Sahnede ellerinden gelenin en iyisi yapan tüm sporculara saygılar" ifadeleri kullanıldı.









Street Workout Nedir?





Street Workout, vücut ağırlığı kullanarak çeşitli kas gruplarını hedefleyen bir egzersiz biçimidir. İşin güzel yanı, spor salonlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak herkesin katılabilmesini sağlar. Dips, şınavlar, barfiksler, mekikler ve diğer vücut ağırlığı hareketleri bu türün temelini oluşturur. Street Workout, sadece fiziksel dayanıklılığı artırmakla kalmaz, aynı zamanda denge, esneklik ve kas kütlesini artırmaya yardımcı olur.











