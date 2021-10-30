Merih Demiral son dakikada Atalanta'yı ipten aldı

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Merih Demiral, son dakikada yaptığı asistle takımının bir puan almasına önemli katkı sağladı.
Mücadelede Lazio'nun gollerini 19. dakikada Pedro ve 74. dakikada Immobile kaydetti. Atalanta'nın gollerini ise 45. dakikada Zapata ve 90. dakikada Marten De Roon attı.
- Mücadelede milli futbolcumuz Merih Demiral bir asistle oynarken, 90 dakika sahada kaldı.
Atalanta-Lazio maçının özetini izle
İtalya Ligi Serie A'nın 11. haftasında Atalanla ile Lazio 2-2 berabere kaldı! Zorlu geçen maçın golleri Pedro, Zapata, Immobile ve De Roon'dan geldi. @iddaa #SerieA #SerieATIM #WeAreCalcio #AtalantaLazio pic.twitter.com/TpXYbsAZkQ
İtalya Ligi Serie A'nın 11. haftasında Atalanla ile Lazio 2-2 berabere kaldı! Zorlu geçen maçın golleri Pedro, Zapata, Immobile ve De Roon'dan geldi. @iddaa #SerieA #SerieATIM #WeAreCalcio #AtalantaLazio pic.twitter.com/TpXYbsAZkQ— S Sport (@ssporttr) October 30, 2021