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Merih Demiral son dakikada Atalanta'yı ipten aldı

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta sahasında Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Milli oyuncumuz Merih Demiral son dakikada yaptığı asistle takımın bir puan almasında önemli bir pay sahibi oldu. Atalanta-Lazio maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atalanta-Lazio maçının özetini ve gollerini izle
Merih Demiral kiralık olarak Juventus'tan Atalanta'ya transfer olmuştu.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Merih Demiral, son dakikada yaptığı asistle takımının bir puan almasına önemli katkı sağladı.

Mücadelede Lazio'nun gollerini 19. dakikada Pedro ve 74. dakikada Immobile kaydetti. Atalanta'nın gollerini ise 45. dakikada Zapata ve 90. dakikada Marten De Roon attı.

  • Mücadelede milli futbolcumuz Merih Demiral bir asistle oynarken, 90 dakika sahada kaldı.

Atalanta-Lazio maçının özetini izle
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