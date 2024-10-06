Atletico Bilbao karşısında üç penaltı kurtardı: 90+9'da penaltıyla kazandılar

Girona forması giyen Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga, Atletico Bilbao karşısında yaptığı üç penaltı kurtarışıyla maça damga vurdu. Girona deplasmanında 3 penaltı kaçıran Bilbao, 90+9'da penaltıdan yediği golle 2-1 kaybetti. Gazzaniga'nın penaltı kurtarışlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya LaLiga 9. hafta karşılaşmasında Girona sahasında Atletico Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.
Mücadeleye kaleci Paulo Gazzaniga penaltı kurtarışlarıyla damga vurdu.
Arjantinli file bekçisi 28. dakikada Alex Berenguer, 56. dakikada Inaki Williams (İhlal nedeniyle tekrarlandı) ve 58. dakikada Ander Herrera'ya penaltı vuruşunda izin vermedi.
Ev sahibi ekip 90+9. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Stuani'nin attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.