Spor Atletico Madrid Zeki Çeliki transfer etmek istiyor
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Atletico Madrid Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor

İspanya futbol ligi La Liga takımlarından Atletico Madrid İngiliz oyuncusu Kieran Trippier'ın Newcastle United'a gidecek olması nedeniyle bu mevkie transfer yapmak istiyor. Bu bağlamda Madrid ekibi gözünü milli futbolcu Zeki Çelik'e dikti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atletico Madrid Zeki Çeliki transfer etmek istiyor
Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla 21 maçta 1 gol kaydetti.

Atletico Madrid 31 yaşındaki Trippier için Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın yaptığı teklifi kabul etmesinin ardından bu bölgeye transfer yapmak isteyen Madrid ekibi için İspanyol basınından önemli bir iddia geldi.

Zeki Çelik Atletico'nun hedefinde

  • Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Haberde Lille'in 24 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli beklendiği de iddia edildi.

Atletico Madrid'in seçenekleri de masada tutarken alternatif isimler arasında Nelson Samedo ve Pedro Porro'nun da olduğu belirtildi.

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