Atletico Madrid 31 yaşındaki Trippier için Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın yaptığı teklifi kabul etmesinin ardından bu bölgeye transfer yapmak isteyen Madrid ekibi için İspanyol basınından önemli bir iddia geldi.

Zeki Çelik Atletico'nun hedefinde

Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Haberde Lille'in 24 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli beklendiği de iddia edildi.

Atletico Madrid'in seçenekleri de masada tutarken alternatif isimler arasında Nelson Samedo ve Pedro Porro'nun da olduğu belirtildi.

SPOR Cristiano Ronaldo o kulübü arayarak transfer olmak istediğini söyledi