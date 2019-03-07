GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Attığı golü kendisi yazdı

Guetamala 2. Ligi’nde ilginç bir görüntü yaşandı. Deportivo Carcha’nın futbolcusu Luis Acuna, penaltı golünü kaydettikten sonra skorbordu kendi değiştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Golü attıktan sonra skorborba koştu.

Golü attıktan sonra skorborba koştu.

Guetamala 2. Ligi mücadelesinde Deportivo Carcha ile Deportivo Jocotan arasındaki karşılaşma ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Maçın 80. dakikasında ev sahibi ekip adına çalınan penaltının ardından topun başına geçen Luis Acuna, bu fırsatı gole çevirdi. Ardından kalenin arkasındaki skorborda koşan 22 yaşındaki futbolcu, takımını öne geçiren golü eliyle değiştirdi.


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