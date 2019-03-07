Attığı golü kendisi yazdı

Guetamala 2. Ligi mücadelesinde Deportivo Carcha ile Deportivo Jocotan arasındaki karşılaşma ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Maçın 80. dakikasında ev sahibi ekip adına çalınan penaltının ardından topun başına geçen Luis Acuna, bu fırsatı gole çevirdi. Ardından kalenin arkasındaki skorborda koşan 22 yaşındaki futbolcu, takımını öne geçiren golü eliyle değiştirdi.

Luis Acuña de Carchá celebró de esta manera particular su anotación de ayer vs Jocotán. 🎥 Zona Publica#LaPrimeraEnClaro#FutDePrimera pic.twitter.com/Ij9ki6pYfb — Loco X El Fútbol (@locoxelfutbolGT) 4 Mart 2019