Avusturyalı futbolcudan camiye çirkin saldırı

Rapid Wien'in 20 yaşındaki futbolcusu Dejan Ljubicic, tatil için gittiği Bosna Hersek'te camiye çirkin bir saldırıda bulundu.

Kameralara yakalanan genç futbolcunun bir arkadaşıyla Kiseljak'ta bulunan camiye alkol şişesi fırlattığı görüldü. Polisin gözaltına aldığı Ljubicic yaptığı harekete anlam veremediğini söyleyerek, "Bana ne oldu bilmiyorum. Yaptığım hareket nedeniyle özür diliyorum, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki futbolcu ayrıca yerel dini topluluklara bağış yapacağını da söyledi.

Kulübü ceza verecek

Rapid Wien'in sportif direktörü Fredy Bickel de oyuncunun yapmış olduğu saldırının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi ve Ljubicic'e kulüp olarak ceza vereceklerini açıkladı.