|
Spor

Bahis oynayan Tonali'nin cezası belli oldu

İtalya Futbol Federasyonu, Newcastle United forması giyen Sandro Tonali’nin yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 10 ay men edildiğini açıkladı.

15:06 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:14 - 26/10/2023 Perşembe
IHA
Tonali bu sezon 12 maça çıktı ve 1 gol attı.

Tonali bu sezon 12 maça çıktı ve 1 gol attı.

İtalya’da sürdürülen yasa dışı bahis soruşturmasında Sandro Tonali’nin cezası belli oldu.


İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynadığını itiraf eden Newcastle United futbolcusu Sandro Tonali’nin futboldan 10 ay men edildiğini duyurdu. İtalyan yetkililerle yaptığı iş birliği nedeniyle 23 yaşındaki oyuncunun cezası, 3 yıldan 10 aya düşürüldü. Tonali, ayrıca 8 aylık kumar bağımlılığı rehabilitasyon programına katılacak.


Bu cezayla birlikte sezonu kapatan genç futbolcu, İtalya’nın EURO 2024’e katılması durumunda turnuvada forma giyemeyecek.


İtalya’da sürdürülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında daha önce de Juventuslu futbolcu Nicolo Fagioli, 7 ay men cezası almıştı.






#İtalya Futbol Federasyonu
#Newcastle United
#Sandro Tonali
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!