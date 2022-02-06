Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması: Gereği yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye Yüzme Federasyonunca sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti kararı verilen belgeyi paylaşarak, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil.



Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor. pic.twitter.com/Hh4pfbD9IH REKLAM February 6, 2022

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan rezil sözler



