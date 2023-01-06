Spor Sörf yaparken hayatını kaybetti
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Sörf yaparken hayatını kaybetti

Brezilyalı sporcu Marcio Freire, Portekiz'de sörf yaparken yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
​Brezilyalı sörfçü Marcio Freire nasıl öldü?
Antrenman yaparken sörf tahtasından düştü.

Portekiz Ulusal Sahil Güvenlik Komutanlığı, 47 yaşındaki Freire'nin Nazare kentinin devasa dalgalarıyla ünlü Kuzey Plajı'nda sörf yaparken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Antrenman yaptığı sırada sörf tahtasından düşen Freire'nin sudan çıkarıldığı ancak kalbi duran sörfçünün ilk yardım müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Nazare'deki Kuzey Plajı, devasa dalgaları sayesinde profesyonel sörfçülerin gözde noktalarından biri olarak dikkati çekiyor. Daha önce Alman sörfçü Sebastian Steudtner, Kuzey Plajı'nda en büyük dalgada sörf yapan sporcu rekorunu kırmayı başarmıştı. Ekim 2020'de 26,2 metre büyüklüğündeki dalgada 30 saniyenin üzerinde sörf yapan Steudtner, dünya rekorunu ele geçirmişti. Önceki iki rekor da Brezilyalı Rodrigo Koxa ve ABD'li Garrett McNamara tarafından aynı yerde kırılmıştı.

En tehlikeli sporlardan biri olarak bilinen büyük dalga sörfü, geçmiş yıllarda dünyanın çeşitli noktalarındaki devasa dalgalarda birçok sporcunun hayatını kaybetmesine yol açtı.

Yetkililer, Kuzey Plajı'nda daha önce birçok sörf kazası yaşansa da ilk kez bir sörfçünün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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