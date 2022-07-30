Spor Manş Denizini 16 saatte yüzerek rekor kırdı Helal sana Aysu
SU SPORLARI

Manş Denizi'ni 16 saatte yüzerek rekor kırdı: Helal sana Aysu

21 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçti. Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olarak tarihe adını yazdırdı.

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Haber Merkezi AA
Manş Denizini 16 saatte yüzerek rekor kırdı: Helal sana Aysu
Aysu Türkoğlu Manş Denizi'ni 16 saatte yüzerek rekor kırdı.

Açık Deniz Yüzücüsü Aysu Türkoğlu dün öğle saatlerinde İngiltere’den Fransa’ya yüzmeye başladı. Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı hedefleyen Türkoğlu, Manş Denizi'ni tam 16 saatte hiç durmadan yüzüp geçerek hedefine ulaştı ve rekor kırdı. Aysu Türkoğlu'nun son dakikalarında hocası Bengisu Avcı Erdoğan da denize atladı. Kurallar gereği Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan birlikte karaya çıktı. Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan, karaya çıktıktan sonra birlikte Türk Bayrağı açtılar.

"Yaşlı bir adamı çok mutlu ettin"

Genç sporcunun antrenör ve ailesi kendisini tebrik etti. Kendisine eşlik eden teknenin kaptanın "Yaşlı bir adamı çok mutlu ettin" şeklindeki tebriği sonrası Aysu Türkoğlu, "Bu kadar ağlayıp, zırladım" dedi.

"Birazcık sandviç kaldıysa verir misiniz, çok acıktım"

Genç sporcunun babası yaşanan sevinç sonrası "Çok büyük bir olay başarın, yaşanmamış bir şey başardın, zırlaman çok normal" ifadelerini kullandı. Uzun bir süredir kulaç atan sporcu, "Birazcık sandviç kaldıysa verir misiniz, çok acıktım" dedi. Rekortmen ekip daha sonra teknede zafer pozu verdi.

Antrenörü de rekortmen

Aysu Türkoğlu'nu rekora hazırlayan isim bu süreçte Bengisu Avcı Erdoğan oldu. Bengisu Avcı Erdoğan, 2018'de Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikayla en hızlı geçen kadın açık su yüzücüsü unvanını elde etmişti.

Manş Denizi'ni ilk geçen sporcu Nesrin Olgun Arslan

Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadın sporcu 1979'da Nesrin Olgun Arslan oldu. Nesrin Olgun Arslan'ın yüzme süresi 15 saat 47 dakikayı bulmuştu. Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk sporcu 9 saat 2 dakika ile Erdal Acet oldu. Manş Denizi'nde dünya rekoru ise 6 saat 55 dakika ile Avustralyalı sporcu Trent Grimsey'ye ait.

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