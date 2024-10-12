Şahika Ercümen’den yeni Türkiye rekoru

Bu sene sponsoru olmadığı için yeteri kadar antrenman yapamadığını dile getiren Ercümen, "İkinci Türkiye Rekoru geldi. Duygularım tarifsiz. Dalışımdan önce hava şartlarından dolayı dalışlar iptal edildi. Tekrar odaklanmak ve dalmak oldukça zordu fakat ülkemiz için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu sene sponsorum yoktu ve yeteri kadar antrenman yapamadım. Yarışma öncesi de sağlık sorunlarım vardı. 92 metre ciddi bir derece, bu şartlarda bu rekoru kırabildiğim için çok mutluyum. Ülkemize armağan olsun" diye konuştu.