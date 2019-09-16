Tarihe geçen gurur

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu’nun sponsoru olan Turkcell’in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlardan Sümeyye Boyacı, 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden başarılı yüzücü, 50 metre sırtüstü yarışında 44.74’lük derecesiyle Dünya ikincisi oldu. 2018 Avrupa Şampiyonu unvanıyla Londra’ya gelen Sümeyye, bu sonuçla kariyerinin en önemli başarılarından birine daha imza atmış oldu.

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlarda 50 metre sırtüstü finalinde gümüş madalya alan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, “Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bu da benim için çok büyük bir gurur” dedi. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlarda 50 metre sırtüstü kategorisinde 44.74’lük derecesiyle gümüş madalya alan milli yüzücü Sümeyye Boyacı aldığı derece sonrası çok duygulandığını belirterek, “Karışık duygular içerisine girdim. Rakibim koluyla dokunduğu için 3 salise ile birinciliği yakaladı. Henüz 16 yaşındayken dünya ikincisi olabilmek benim için apayrı bir gurur. İnşallah çok daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bayrağımızı yine dalgalandırdım” ifadelerini kullandı.

Sümeyye Boyacı şampiyonada başta Londra’daki Türkler olmak üzere aralarında milli takım sponsorları ile Gençlik ve Spor Bakanlığının da bulunduğu çevrelerin desteğini aldıklarını ifade etti.

Kendisine iletilen çok sayıda mesajda, “Bizim gözümüzde asıl birincisin” denildiğini aktaran milli sporcu, “Ben de aslında ikinci olduğuma inanamıyorum. Bana da sanki birinci olmuşum gibi geliyor” diye konuştu.

Şampiyonada eksikliklerini gördüğünü belirten Sümeyye Boyacı, “Bu da benim için bir tecrübe. Bu tecrübeyi yaşadığım için de çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü beni sadece bir saniyenin yüzde 3’ü ile geçebilen kişi yılların şampiyonu ve benim de idollerimden biri. Başka biri kazansaydı daha çok üzülürdüm” ifadelerini kullandı. Sümeyye Boyacı, yarışmada birinci gelen rakibiyle, havuz dışında çok yakın arkadaş olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Birlikte yürümekten gurur duyuyoruz’



Engelli sporlara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “Engelli vatandaşlarımızın spor yoluyla hayata katılmalarına verdiğimiz destek bizim için çok özel. Sümeyye gibi önemli sembol sporcularımızın başarıları da toplumda bu yönde bilincin artmasına katkı sağlıyor. Sümeyye gerek Avrupa Şampiyonası’nda gerekse de Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Gümüş madalya başarısından dolayı kendisini kutlarım. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Turkcell olarak engelli sporlarına desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.