​Derin tarih yazdı

Rusya’daki CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nda milli sporcu Derin Toparlak, erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazanarak, büyükler paletli yüzme tarihinde bir ilke imza attı. Tomsk şehrinde önceki gün başlayan organizasyonda Derin Toparlak, erkekler 1500 metre su üstünde 12.38.27’lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Büyükler paletli yüzmede ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu olan Derin, adını tarihe yazdırdı. Macaristan’dan Sandor Pazmanyi (12.43.71) gümüş madalya elde ederken, bronz madalyayı 12.45.31 ile Rusya’dan Iakov Stryukov aldı. Milli sporcu, 2019 yılında Yunanistan’da düzenlenen Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya, yine aynı yıl İstanbul’da yapılan CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmıştı. Altın madalya sözünü tuttuğu için mutlu olduğunu belirten Derin Toparlak, “Sevinçliyim, gururluyum, bayrağımızı göndere çektirdiğim için mutluyum. Pandemi nedeniyle uzun süre su antrenmanlarımı yapamadım. Aama kararlılığım ve inancım sayesinde asla pes etmedim. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Derin Toparlak’ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, mesajında “Ülkemizin büyükler paletli yüzmedeki ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Derin Toparlak’ın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli Sporcumuzun dünya şampiyonluğunda emeği geçenleri de tebrik ediyor, Derin Toparlak’a başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İTALYA’DAN DA BİR ALTIN VE BİR GÜMÜŞ

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençer Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel kadınlar 800 metre serbest stilde, 8.28.03’lük derecesiyle şampiyona rekorunun yeni sahibi oldu. 16 yaşındaki yüzücümüz bugün finalde yüzecek. Erkekler 400 metre serbestte Batuhan Filiz altın madalya kazanırken, kadınlar 400 metre karışıkta ise Deniz Ertan gümüş madalya elde etti.