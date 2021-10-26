Spor Şahika Ercümenden dünya rekoru Tek nefeste 100 metreye daldı
SU SPORLARI

Şahika Ercümen'den dünya rekoru: Tek nefeste 100 metreye daldı

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98'inci yılına ithafen dünya rekoru için tek nefeste 100 metre dalışını Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Şahika Ercümenden dünya rekoru: Tek nefeste 100 metreye daldı
Rekorun ardından Türk bayrağıyla poz verdi.

Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe indi.

Milli dalışçı Ercümen'in, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen tek nefeste 100 metre ile kadın ve erkeklerde dünya rekoru kırma denemesini, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da takip etti.

Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede inen Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 98 metreden ileriye dalarak dünya rekorunu Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne ve Mehmetçiğe ithaf etmek istediğini söyledi.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Ercümen, "Bu dünya rekoruyla aynı zamanda iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istedik" diye konuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Sahika Ercumen (@sahikaercumen)'in paylaştığı bir gönderi

Şahika Ercümen'den 'beyaz kıta'da tarihi dalış
SPOR
Şahika Ercümen'den 'beyaz kıta'da tarihi dalış
Son gönüllülerini bekliyor

Son gönüllülerini bekliyor

Yerli aşı Turkovac için yeni gelişme.
Ona herkes Süper dede diyor

Ona herkes 'Süper dede' diyor

​En büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne fidan dikmek.
Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Trakya Üniversitesi'nde akademisyen kıyımı yapıldı. Yerlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenler getirildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

Konut hesabı<br>için yeni adım

Konut hesabı
için yeni adım

​Vatandaşın kullanımı için daha cazip hale getirilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.