Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

"Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2'si altın, 4'ü gümüş ve 11'i bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."