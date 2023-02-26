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Spor

Balotelli'nin formasını yaktılar

Ligde 11 maçtır kazanamayan Sion'da taraftarlar, son alınan farklı mağlubiyetin ardından takımın yıldızı Mario Balotelli'nin formasını yaktı.

16:09 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tribünde formayı ateşe verdi.

Tribünde formayı ateşe verdi.

İsviçre Ligi'nin 22. haftasında Sion, sahasında konuk ettiği St. Gallen'e 4-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin taraftarları alınan bu yenilginin ardından çılgına döndü.


11 maçtır kazanamayan ve sondan ikinci sırada yer alan takımlarını protesto eden Sionlu taraftarların hedefinde ise Mario Balotelli vardı. Yıldız futbolcu oyundan çıkarken yuhalanırken, forması da tribünde ateşe verildi.


Adana Demirspor'dan ayrılarak Sion'a transfer olan Balotelli, İsviçre ekibinde 12 maça çıktı ve 5 gol attı. 32 yaşındaki futbolcu son haftalardaki formsuzluğuyla Sion tribünlerinin tepkisini çekti.

Balotelli oyundan çıkarken ıslıklandı.




#Mario Balotelli
#İsviçre Ligi
#Sion
1 saat önce
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Balotelli'nin formasını yaktılar
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