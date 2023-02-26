Balotelli'nin formasını yaktılar

İsviçre Ligi'nin 22. haftasında Sion, sahasında konuk ettiği St. Gallen'e 4-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin taraftarları alınan bu yenilginin ardından çılgına döndü.

11 maçtır kazanamayan ve sondan ikinci sırada yer alan takımlarını protesto eden Sionlu taraftarların hedefinde ise Mario Balotelli vardı. Yıldız futbolcu oyundan çıkarken yuhalanırken, forması da tribünde ateşe verildi.