|
Spor

Barca Cancelo ile anlaştı iddiası

Barcelona, Manchester City forması giyen dünyaca ünlü sağ bek Joao Cancelo'yu kadrosuna katmak istiyor.

14:34 . 3/08/2023 Perşembe
Diğer
Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro.

Barcelona geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Cancelo'u kadrosuna katmaya yakın.


Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona, Joao Cancelo ile anlaşmaya vardı. Katalan devi İngiliz ekibi Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısı Manchester City'de geçiren Portekizli, devre arasında Bayern Münih'e kiralanmıştı.


Geride kalan sezonda toplamda 47 maça çıkıp 3 gol, 11 asistlik katkı sağladı.





#Barcelona
#Joao Cancelo
#Manchester City
#Transfer
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor: KF Tirana - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?