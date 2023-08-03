Barca Cancelo ile anlaştı iddiası

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro.
Barcelona geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Cancelo'u kadrosuna katmaya yakın.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona, Joao Cancelo ile anlaşmaya vardı. Katalan devi İngiliz ekibi Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısı Manchester City'de geçiren Portekizli, devre arasında Bayern Münih'e kiralanmıştı.
Geride kalan sezonda toplamda 47 maça çıkıp 3 gol, 11 asistlik katkı sağladı.