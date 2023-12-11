Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Girona, zorlu Barcelona deplasmanından galibiyetle döndü. Real Madrid'in puan kaybettiği haftada Barcelona'yı 4-2 yenmeyi başaran Girona, zirvenin yeni sahibi oldu.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri dakika (12') Dovbyk, (40') Miguel Gutierrez, (80') Valery ve (90+5') Stuani attı. Barcelona'nın gollerini ise (19') Robert Lewandowski ve 90+2' İlkay Gündoğan kaydetti.

Lider Girona puanını 41'e yükselerek zirvenin sahibi oldu. Barcelona ise 34 puanla 4.sırada yer aldı.

Liderlik mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı bir diğer lig olan LaLiga'da Real Madrid, Real Betis deplasmanından 3 puan çıkaramadı. Jude Bellingham ile öne geçtiği maçta Aitor Ruibal'ın golüne engel olamayan Real Madrid, karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.