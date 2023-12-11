Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Girona, zorlu Barcelona deplasmanından galibiyetle döndü. Real Madrid'in puan kaybettiği haftada Barcelona'yı 4-2 yenmeyi başaran Girona, zirvenin yeni sahibi oldu.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri dakika (12') Dovbyk, (40') Miguel Gutierrez, (80') Valery ve (90+5') Stuani attı. Barcelona'nın gollerini ise (19') Robert Lewandowski ve 90+2' İlkay Gündoğan kaydetti.
Lider Girona puanını 41'e yükselerek zirvenin sahibi oldu. Barcelona ise 34 puanla 4.sırada yer aldı.
Girona-Barcelona maçının özeti
Liderlik mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı bir diğer lig olan LaLiga'da Real Madrid, Real Betis deplasmanından 3 puan çıkaramadı. Jude Bellingham ile öne geçtiği maçta Aitor Ruibal'ın golüne engel olamayan Real Madrid, karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.
Atletico Madrid ise evinde ağırladığı Almeria'yı 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti.