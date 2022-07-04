Barcelona, Frank Kessie ile sözleşme imzaladığını duyurdu

La Liga'da geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Real Madrid'in arkasında ikinci sırada bitiren Barcelona, orta sahaya ses getiren bir hamle yaptı.
Serbest kalma bedeli 500 milyon euro
Barcelona yaptığı açıklamada, Milan ile sözleşme yenilemeyen 25 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahayı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 3 sezon önce Atalanta'dan 32 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan orta sahanın Barcelona'da serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak açıklandı.
- Frank Kessie, Milan formasıyla son üç sezonda 223 maça çıkarken, 37 gol attı ve 17 asist yaptı.
𝐈𝐓'𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! 😏
Welcome, Kessie! 💙❤️ pic.twitter.com/wG051AUnpT
𝐈𝐓'𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! 😏