Spor Barcelona, Frank Kessie ile sözleşme imzaladığını duyurdu
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Barcelona, Frank Kessie ile sözleşme imzaladığını duyurdu

Üç sezondur Milan forması giyen Franck Kessie, Barcelona'ya transfer oldu. 25 yaşındaki orta saha, 4 yıllığına kendisini Barcelona'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona, Frank Kessie ile sözleşme imzaladığını duyurdu
Franck Kessie, bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer oldu.

La Liga'da geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Real Madrid'in arkasında ikinci sırada bitiren Barcelona, orta sahaya ses getiren bir hamle yaptı.

Serbest kalma bedeli 500 milyon euro

Barcelona yaptığı açıklamada, Milan ile sözleşme yenilemeyen 25 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahayı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 3 sezon önce Atalanta'dan 32 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan orta sahanın Barcelona'da serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak açıklandı.

  • Frank Kessie, Milan formasıyla son üç sezonda 223 maça çıkarken, 37 gol attı ve 17 asist yaptı.

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