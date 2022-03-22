Spor Barcelona Kessieyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor
TRANSFER

Barcelona Kessie'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Barcelona kulübü 25 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milan ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan oyuncu için 4 yıllık bir sözleşme planlanıyor.

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Haber Merkezi DHA
Barcelona Kessieyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Franck Kessie bu sezon 30 maça çıktı ve 6 gol 1 asist yaptı

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarına başladı. İspanyol ekibi, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları başladı. İspanyol ekibi, Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Franck Kessie ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. İtalya basınında yer alan haberlere göre Kessie, Barcelona'da yıllık 6.5 milyon Euro kazanacak. 5 yıldır Milan'da görev alan Fildişili orta saha; 214 maçta forma giyip, 36 gol, 16 asistlik performans gösterdi.

Franck Kessie bu sezon Milan forması ile 30 resmi maça çıktı ve 6 gol 1 asist yaptı.


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