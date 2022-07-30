Barcelona Kounde'yi transfer etti

Kounde transferi için Barcelona ve Chelsea transfer yarışına girmişti.

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.

Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Katalan ekibi, Fransız savunma oyuncusunun serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi.

Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.

LATEST NEWS | FC Barcelona and Sevilla FC reach agreement on Jules Kounde transfer — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2022