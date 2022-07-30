Spor Barcelona Koundeyi transfer etti
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Barcelona Kounde'yi transfer etti

Katalan ekibi, Kounde ile 5 yıllık sözleşme imzalarken 23 yaşındaki savunma oyuncusunun serbest kalma bedelini 1 milyar Euro olarak belirledi.

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Haber Merkezi AA
Barcelona Koundeyi transfer etti
Kounde transferi için Barcelona ve Chelsea transfer yarışına girmişti.

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.

Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Katalan ekibi, Fransız savunma oyuncusunun serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi.

  • Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.

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