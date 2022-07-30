Barcelona Kounde'yi transfer etti

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.
Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Katalan ekibi, Fransız savunma oyuncusunun serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi.
- Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.
LATEST NEWS | FC Barcelona and Sevilla FC reach agreement on Jules Kounde transfer
LATEST NEWS | FC Barcelona and Sevilla FC reach agreement on Jules Kounde transfer— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2022