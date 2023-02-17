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Barcelona-Manchester United maçından bir kare
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında, Barcelona ile Manchester United takımları, Barselona kentindeki Nou Camp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Barcelona-Manchester United maçı 2-2 eşitlikle sona erdi.
Barcelona'nın gollerini 50. dakikada Marcos Alonso ve 76. dakikada Raphinha, Manchester United'ın gollerini ise 53. dakikada Marcus Rashford ve 59. dakikada kendi kalesine Jules Kounde attı.
Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.
Barcelona-Manchester United maçı öncesinde, Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.