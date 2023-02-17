Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Basel maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hayatının en zor maçına çıktığını belirten başarılı eldiven, "Bu stadyumda 150’ye yakın maç oynadım, hiç bu kadar duygulanmamıştım" dedi.