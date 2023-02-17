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Spor

ÖZET | Barcelona-Manchester United: 2-2

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Barcelona ile Manchester United 2-2 berabere kaldı. Barcelona-Manchester United maçı öncesinde, Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Barcelona-Manchester United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:26 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Barcelona-Manchester United maçından bir kare

Barcelona-Manchester United maçından bir kare

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında, Barcelona ile Manchester United takımları, Barselona kentindeki Nou Camp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Barcelona-Manchester United maçı 2-2 eşitlikle sona erdi.


Barcelona-Manchester United maçında gol atan futbolcular

Barcelona'nın gollerini 50. dakikada Marcos Alonso ve 76. dakikada Raphinha, Manchester United'ın gollerini ise 53. dakikada Marcus Rashford ve 59. dakikada kendi kalesine Jules Kounde attı.


Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.


Barcelona-Manchester United maçında saygı duruşu

Barcelona-Manchester United maçı öncesinde, Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Barcelona-Manchester United maç özeti




#Barcelona
#Manchester United
#Avrupa Ligi
25 dakika önce
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ÖZET | Barcelona-Manchester United: 2-2
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