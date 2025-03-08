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Barcelona'nın acı kaybı: Osasuna maçı ertelendi

Barcelona'nın acı kaybı: Osasuna maçı ertelendi

22:488/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Barcelona
Barcelona

Barcelona, Osasuna karşılaşması öncesi kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın vefat ettiğini ve bu akşam oynanacak maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

İspanya LaLiga 27. hafta karşılaşmasında oynanacak Barcelona - Osasuna mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.


BARCELONA - OSASUNA MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Katalan devi, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın vefat ettiğini ve bu akşam oynanacak Osasuna maçının ertelendiğini açıkladı.



İki takım oyuncuları ısınma çalışmaları için sahaya çıkmıştı. Ancak kısa süre içinde futbolcular soyunma odalarına geri döndü. Taraftarlar yaşanan gelişme karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, Barcelona camiası derin bir yas içine girdi.

Vefat haberini alan Osasuna Teknik Direktörü Vicento Moreno ve ekibinin yaşadığı üzüntü.

Real Madrid Kulübü, ezeli rakibine baş sağlığı diledi;

"Carlos Minarro Garcia'nın vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Real Madrid olarak Carlos Minardo Garcia'nın ailesi ve Barcelona'ya başsağlığı ve sabır diliyoruz."



#Barcelona
#Osasuna
#LaLiga

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