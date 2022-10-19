Barcelona'da 3 isim gözden çıkarıldı

Barcelona'da sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 ismin gözden çıkartıldığı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan kulübü, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Hector Bellerin, Sergi Roberto ve Memphis Depay ile yolları devre arasında ayıracak.

Dünya Kupası'nın ardından Memphis Depay ile masaya oturacak yönetim, takıma yaz dönemi geri dönen ve takımda pek süre bulamayan Bellerin'e de 'kendine kulüp bul' diyecek.

Geçen sezon takımda kalan Roberto'nun da Xavi'nin sağ bek için yeni transfer planları nedeniyle gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

Diğer taraftan 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Ousmane Dembele ve Alex Balde ile şimdiden yeni kontrat yapma çalışmalarına başladı. Daha önce Dembele ile yeni kontrat konusunda sıkıntı yaşayan Katalan ekip, yine sorun yaşamak istemiyor.

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Yılın en iyi genç futbolcusu Barcelonalı Gavi oldu 🥇 pic.twitter.com/xfg9f4PZX8 — SPOR (@yenisafakspor) October 17, 2022





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