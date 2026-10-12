Barcelona'dan nostaljik hamle: Kulüpte forma giymiş 4 Türk sporcuyu paylaştılar
15:55, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:04, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray - Barcelona maçı salı günü RAMS Park'ta oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la oynayacak Barcelona'dan sosyal medya paylaşımları gelmeye devam ediyor. İspanyol ekibi son olarak, kulüpte forma giymiş 4 Türk sporcuyu paylaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında salı günü İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.
Bu maç öncesi Barcelona'nın sosyal medya hesaplarından Galatasaray, İstanbul ve Türkiye'ye ilişkin paylaşımlara devam ediliyor.
Katalan ekibi son olarak kulüpte daha önce forma giymiş 4 sporcuyu paylaştı.
Basketbolda Ersan İlyasova ile Sertaç Şanlı, futbolda ise Rüştü Reçber ile Arda Turan'ın fotoğrafı yer aldı.
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