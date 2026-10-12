Hull City 1. Lig'den transfer yaptı: Genç Türk Premier Lig'de forma giyecek

İngiltere’de yoluna devam eden Hull City, gelecek vadeden bir Türk kaleciyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Kayserispor forması giyen 18 yaşındaki Deniz Dönmezer’in transferi konusunda anlaşma sağladı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Radyospor’da katıldığı programda transferin detaylarını paylaşarak genç kalecinin ocak ayında Hull City’ye imza atacağını açıkladı.

Transferin mali detayları belli oldu

Deniz Dönmezer’in transferi hakkında konuşan Ali Çamlı, İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardıklarını belirtti. Çamlı, Kayserispor’un bu transferden 1 milyon 50 bin sterlin bonservis geliri elde edeceğini ve sonraki satıştan yüzde 15 pay alacağını söyledi.

Kayserispor Başkanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Deniz Eren Dönmezer'in transferi için Hull City ile anlaştık. Ocak ayında resmi imzalar atılacak. Deniz'in transferinde 1 milyon 50 bin Sterlin bonservis ücreti kazanacağız. Sonraki satıştan ise yüzde 15'lik payımız bulunuyor.”

Deniz Dönmezer’in kariyeri

Futbola Çukurova Demirspor’da başlayan Deniz Dönmezer, daha sonra Adana Demirspor altyapısına geçti. Genç kaleci, 2024 yılında Adana Demirspor’un A takımına yükselirken ertesi yıl Kayserispor’a transfer oldu.

Kariyeri boyunca 31 karşılaşmada görev alan 18 yaşındaki file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 79 gol gördü. Deniz Dönmezer, bu sezon ise Kayserispor formasıyla henüz süre alamadı.

Transferin ocak ayında resmiyet kazanmasıyla birlikte genç kalecinin kariyerine İngiltere’de devam etmesi bekleniyor.

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