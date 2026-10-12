Samsunspor'da Fink dönemi bitti
13:31, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:36, 12/10/2026, Pazartesi
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Fink, Samsunspor'un başında 25 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. HT Spor'un aktardığı habere göre kırmızı-beyazlı yönetim, takımın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Alman teknik adamla vedalaştı.
Samsunspor, Fink yönetiminde bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi. Topladığı 4 puanla 16. sırada bulunan Karadeniz ekibinde, ayrılık kararının ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak konusu oldu.
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Başlıklar :Süper LigSamsunsporThorsten Fink