Evren Turhan'dan Galatasaray-Barcelona maçı için gündem olan tahmin
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacağı mücadele öncesinde eski futbolcu ve yorumcu Evren Turhan'dan dikkat çeken bir skor tahmini geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da karşılaşma öncesi heyecan yükselirken, Evren Turhan'dan iddialı bir değerlendirme geldi.
BTV YouTube kanalında konuşan Turhan, sarı-kırmızılı ekibin İspanyol devi karşısında kazanabileceğini belirterek, “Bütün Avrupa Galatasaray'ı konuşacak inşallah. Barcelona maçını ya 3-2 ya da 4-2 Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. İki farkla da kazanabilir” ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın hücum gücüne rağmen savunmada da açıklar verebildiğini dile getiren Turhan, karşılaşmada çok sayıda gol beklediğini söyledi.
Evren Turhan, İspanyol ekibinin gol atabilen ancak kalesinde de gol gören bir takım olduğuna belirterek Galatasaray'ın bu durumdan yararlanabileceğini savundu.