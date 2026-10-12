Yapay zekâdan yeni Süper Lig tahmini: Şampiyon 4 puan farkla olacak
Süper Lig’de 7. hafta geride kalırken dört büyükler haftayı galibiyetle tamamladı. Yapay zekânın güncel tahminlerinde şampiyonluk ihtimalleri de belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta maçlarının ardından şampiyonluk yarışı yeniden şekillendi. Galatasaray Kasımpaşa’yı 3-1, Fenerbahçe Rizespor’u 3-0, Trabzonspor Samsunspor’u 3-0, Beşiktaş ise Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti.
Yapay zekâ güncel tahminlerine göre Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı sürdürdü. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 52,6 olarak hesaplanırken sezonu 80 puanla zirvede tamamlaması beklendi.
Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali yüzde 26,6’ya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin 76 puanla ikinci sırada yer alacağı öngörülürken Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 16’ya geriledi. Siyah-beyazlıların 72 puanla üçüncü olması bekleniyor.
Trabzonspor’un şampiyonluk ihtimali ise yüzde 4,5’e yükseldi. Bordo-mavililerin sezonu 65 puanla dördüncü sırada bitireceği tahmin edildi.
Galatasaray: 80 puan, Şampiyonluk ihtimali %52,6
Fenerbahçe: 76 puan, Şampiyonluk ihtimali %26,6
Beşiktaş: 72 puan, Şampiyonluk ihtimali %16
Trabzonspor: 65 puan, Şampiyonluk ihtimali %4,5