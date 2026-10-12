Kerem Aktürkoğlu için olay benzetme: "Uzaylılar kaçırmış olabilir mi?"
Fenerbahçeli gazeteci Yusuf Kenan Çalık, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Kerem Aktürkoğlu’nun performansını çarpıcı bir benzetmeyle değerlendirdi. Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior hakkında sosyal medyada gündem olan uzaylı teorisine gönderme yapan Çalık’ın sözleri dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun performansı tartışılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin oyununu değerlendiren gazeteci Yusuf Kenan Çalık, YouTube’da yayınlanan Sportex programında yıldız futbolcu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Kerem Aktürkoğlu’nun sahadaki performansını ele alan Yusuf Kenan Çalık, son dönemde Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında sosyal medyada yayılan komplo teorilerine gönderme yaptı.
“Kerem Aktürkoğlu uzaylılar tarafından kaçırılmış olabilir mi? Bu uzaylılar Vinicius Junior ile Kerem'i aynı anda kaçırmış olabilir mi...”
Vinicius Junior hakkında ortaya atılan, oyuncunun uzaylılar tarafından kaçırıldığı ve yerine başka birinin geçtiği yönündeki iddialar sosyal medyada dikkat çekmişti.
Fenerbahçe’ye transferinin ardından performansıyla beklentileri karşılamakta zorlanan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon asistleriyle takımına katkı sağlasa da henüz gol sevinci yaşayamadı. Milli futbolcu, güncel istatistiklere göre 4 asistlik katkı sağladı.