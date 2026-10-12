Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaşlı yıldıza övgü: "Hayranlıkla izledim"

Tugay Kerimoğlu'nun özel olarak üzerinde durduğu isim ise Fabio Miretti oldu. Genç futbolcunun teknik kapasitesini ve oyun tercihlerini beğendiğini belirten Kerimoğlu, basit ve doğru oynamasının önemli bir özellik olduğunu vurguladı.





Miretti'nin yalnızca savunma görevlerini yerine getirmediğini, hücuma da destek verdiğini söyleyen Kerimoğlu, oyuncunun sahadaki kararlarını övdü.