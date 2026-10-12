Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaşlı yıldıza övgü: "Hayranlıkla izledim"
Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Tugay Kerimoğlu, siyah-beyazlı takımda hücum organizasyonlarına katkı sağlayan 5 futbolcunun adını sıraladı. Kerimoğlu özellikle bir ismi ön plana çıkararak övgü dolu ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın performansını TRT Spor'da yorumlayan Tugay Kerimoğlu, hücum organizasyonlarının gelişmesinde etkili olduğunu düşündüğü 5 futbolcuya dikkat çekti.
Kerimoğlu, Salih, Miretti, Orkun, Cerny ve Vlahovic'in takımın hücum oyununa katkı sunduğunu ifade etti. Sakatlık dönüşü yaşanan süreçte bazı oyuncuların formunu yeniden bulmaya çalışmasının doğal olduğunu da dile getirdi.
Tugay Kerimoğlu'nun özel olarak üzerinde durduğu isim ise Fabio Miretti oldu. Genç futbolcunun teknik kapasitesini ve oyun tercihlerini beğendiğini belirten Kerimoğlu, basit ve doğru oynamasının önemli bir özellik olduğunu vurguladı.
Miretti'nin yalnızca savunma görevlerini yerine getirmediğini, hücuma da destek verdiğini söyleyen Kerimoğlu, oyuncunun sahadaki kararlarını övdü.
Miretti'nin oyun okuma becerisine dikkat çeken Kerimoğlu, İtalyan futbolcunun ilerleyen dönemde Beşiktaş için önemli bir alternatif haline gelebileceğini belirtti.
Deneyimli yorumcu, Salih ya da Ndidi'nin forma giyemediği senaryolarda Miretti'nin ön libero pozisyonunda değerlendirilebileceğini ifade ederek, “Oyunu çok doğru okuyup doğru oynuyor” dedi.