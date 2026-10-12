Okan Buruk açıkladı: Yıldız oyuncu Barcelona maçında oynayamayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız oyuncunun mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.
Temsilcimiz Galatasaray, yarın Barcelona ile Rams Park’ta karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
“Barcelona geçen seneden de çok daha iyi. Rakibimizi biliyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları her zaman daha kıymetli oluyor, oyuncular daha farklı hazırlanıyor. Kendi sahamızda oynuyoruz, o atmosferi oluşturmamız lazım.”
“Barcelona'ya zorluk çıkartmaya çalışacağız. Bu sene rakiplerine topu bırakmayan bir takım ama eksileri var. Artısı da çok fazla var. Pozisyon da veriyorlar. İşimizi doğru bir şekilde yaparsak, maça ortak olmaya çalışacağız.”
“Tek eksiğimiz Singo. Diğer oyuncular antrenmana çıktı. Burada karar vereceğiz kimin ne kadar olacağıyla ilgili. Dün idmana Singo dışında herkes çıktı.”