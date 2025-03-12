Barry Ferguson'dan Fenerbahçe itirafı: 'Dişe diş mücadele'

Maçın oynanacağı Ibrox Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ferguson, ilk karşılaşmada çok etkili bir performans sergilediklerini belirtti.





Maçın ardından gelişimlerini sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Ferguson, "Geçen hafta inanılmaz bir performans sergiledik. Bizim için hiç kolay bir iş olmayacak. Hepimiz bunun farkındayız. Bir süreç geçirdiğimize inanıyorum. İyi birkaç gün geçirdik. Oyuncular kendilerini hazırladı. Ben de koç olarak sürekli onların yanlarında oldum." ifadelerini kullandı.





Avrupa'da her türlü formasyon ve taktiğe karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini aktaran Ferguson, şöyle devam etti:





"Avrupa Ligi'nde oynadığınız her maçta mutlaka esnek oynamalısınız. Bu turnuvadaki takımlar, bu esnekliğe sahip takımlar. Oyun içinde belli bir plan takip edebilirsiniz, bazen de plan değişebilir. Topa sahip olmak çok önemlidir. Her maç ve oyun ne gerektiriyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Takım iyi gidiyor. Futbol oynamak için çok doğru bir yer burası. Oyuncularıma da söyledim, daha önce oynamış oldukları Avrupa maçlarında ne kadar iyi olduklarını gördüler. Futbol oynamak için bizim stadımızdan daha iyi bir yer yok ancak ayaklarımızı yere basarak ilerlemeliyiz ve baş başa, diş dişe yarın akşam mücadele etmeliyiz."









Oyuncularının son dönemdeki isteğinden çok memnun olduğunun da altını çizen Ferguson, "Burada tüm konsantrasyonumuzla oynamak istiyoruz. Yarın akşam tur atlama konusunda umutluyum. Bir teknik direktörün isteyeceği en ideal şey budur. Asla yüzde yüz emin olamazsınız ancak yakalamış olduğumuz bu formasyonu ve başarıyı sürdürerek bir sonraki seviyeye çıkmayı hedefliyoruz. Şu an kadromuzda iyi oyuncular var. Formasyona, oyun planına uyan oyuncular. Zor zamanlardan da geçiyorlar elbette. Avrupa'da çok daha farklı oynuyoruz. Burada bir hedefle oynuyoruz. İyi futbol oynayan takımınız olduğunda ve tutkuyla oynadıklarında oyuncularınızdan başka istemeniz gereken bir şey olmaz." değerlendirmesinde bulundu.





Fenerbahçe'nin de çok istekli olacağını vurgulayan Ferguson, sözlerini şöyle tamamladı:



