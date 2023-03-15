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Spor

Başakşehir maçına damga vuran adam: 205 saniyede hat-trick yaptı

Belçika ekibi Gent, temsilcimiz Başakşehir'i 1-1'in rövanşında 4-1 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin en çok konuşulan ismi ise Gent'in forveti Gift Orban oldu.

22:13 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gift Orban, Başakşehir maçında hat-trick yaptı.

Gift Orban, Başakşehir maçında hat-trick yaptı.

Belçika ekibi Gent, Başakşehir'i 4-1 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin yıldızı ise karşılaşmada hat-trick yapan Gift Orban oldu.

Gent'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı futbolcu, sosyal medyanın en çok konuştuğu isim haline geldi. Gent'in forvet oyuncusu, son dönemde yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. 20 yaşındaki forvet, son lig maçında Zulte Waregem karşısında 4 gol buldu. Başakşehir ile oynanan ilk maçta da Orban takımının golünü bulan isimdi.

Nijeryalı forvet Gift Emmanuel Orban, 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Orban, Gent öncesinde Norveç'in Stabeak takımında forma giyiyordu.



#Başakşehir
#Gent
#Gift Orban
1 saat önce
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Başakşehir maçına damga vuran adam: 205 saniyede hat-trick yaptı
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