Başakşehir maçına damga vuran adam: 205 saniyede hat-trick yaptı

Belçika ekibi Gent, Başakşehir'i 4-1 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin yıldızı ise karşılaşmada hat-trick yapan Gift Orban oldu.

Gent'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı futbolcu, sosyal medyanın en çok konuştuğu isim haline geldi. Gent'in forvet oyuncusu, son dönemde yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. 20 yaşındaki forvet, son lig maçında Zulte Waregem karşısında 4 gol buldu. Başakşehir ile oynanan ilk maçta da Orban takımının golünü bulan isimdi.