Başakşehir örnek oldu, Valencia ırkçılığa sessiz kalmadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan Cadiz-Valencia maçında, konuk ekibin Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 29. dakikada Cadiz'de forma giyen "Cala" lakaplı İspanyol futbolcu Juan Torres Ruiz'in kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu ileri süren Diakhaby, konuyla ilgili karşılaşmanın hakemiyle konuşmasının ardından sarı kart gördü.

Olayın hemen ardından Diakhaby'ye destek veren Valencia'da tüm takım ve teknik kadro, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 15 dakika sonra sahaya geri dönen Valencia'da Diakhaby'nin yerine Hugo Guillamon oyuna girdi.

REKLAM

Karşılaşma kaldığı 29. dakikadan itibaren oynanmaya devam etti.

Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen Cadizli futbolcu Cala sahada kalmaya devam ederken, ev sahibi takım ikinci yarıya Cala'nın yerine Marcos Mauro'yu sahaya alarak başladı.

Cadizli futbolcular oynamayı reddeden Diakhaby'i ikna etmeye çalıştı.

Valencia'dan ırkçılığa kınama, Diakhaby'ye destek

Valencia Kulübü, olayın hemen ardından sosyal medya hesabından iki paylaşım yaparak, "Takım toplanıp, arma için mücadele etme düşüncesiyle sahaya dönme kararı aldı. Ancak Valencia Kulübü, her türlü ırkçı saldırıyı kararlı bir şekilde kınamaktadır. Diakhaby'ye tam destek. Irkçılığa hayır. Futbolcu, ırkçı bir söyleme maruz kaldı ve takım arkadaşlarından sahaya çıkıp mücadele etmelerini istedi. Mouctar, hepimiz seninleyiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

La Liga tarihinde ilk defa bir takım futbolda ırkçılıkla bağlantılı bir olaydan dolayı sahadan çekildi.

Cadiz-Valencia maçı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem futbolun önüne geçti.

Maçın gollerini Cadiz'den Cala (Dk.14) ve Marcos Mauro (Dk. 88), Valencia'dan ise Kevin Gameiro (Dk.19) attı.

La Liga'da 33 puanlı Valencia 12'inci, 32 puanlı Cadiz ise 13'üncü sırada bulunuyor.

Webo'ya yapılan ırkçılık akıllara geldi

Valencia'nın ırkçılık nedeniyle sahadan çekilmesi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçını akıllara getirdi.

8 Aralık 2020'de oynanan maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullanmış ve turuncu-lacivertli temsilcimiz rakibinin de desteğiyle sahadan çekilmişti. Tatil edilen karşılaşma ertesi gün kaldığı yerden devam etmişti.

REKLAM

SPOR UEFA'dan ırkçı hakem Constantin Coltescu'ya men cezası

OYNAT 00:21 Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz? PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



