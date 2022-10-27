Batuhan Karadeniz'den Kerem Aktürkoğlu'na nasihat: Kendine bu kadar misyon yükleme aslanım

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü’yle olan sözleşmesini kısa bir süre önce karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden 31 yaşındaki forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz, TikTok platformu üzerinden canlı yayınlar açmaya başladı. Bu platformda açtığı canlı yayınlarda kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayan Karadeniz, en çarpıcı yorumu Galatasaray’ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için yaptı.

Tecrübeli forvet, Kerem Aktürkoğlu’nu Arda Turan’a benzettiğini ifade ederek, “Kerem de Arda abinin (Turan) hareketlerini görüyorum. Kerem, kendine bu kadar misyon yükleme aslanım. Çok iyi oyuncusun, yeteneklisin ve gençsin. Çok misyon yüklüyorsun kendine, gereksiz hedef oluyorsun. Eğ kafanı önüne, 30 yıl oyna Galatasaray’da.” dedi.

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Kerem’in 2 sene sonra tesbih çekmeye başlayacağına inandığını söyleyen Karadeniz, “Bak Erzincan’dan kazıya kazıya geldin. Ama senin 2 sene sonra tesbih çekmeye başlayacağına yemin edebilirim ama kanıtlayamam.” ifadelerine yer verdi.

Batuhan Karadeniz son olarak, Galatasaray’ın Semih Kaya ve Uğur Uçar gibi oyuncularla Fatih Terim önderliğinde şampiyon olduğunu, Fatih Terim’in ayrılığından sonraysa genç ve yerli oyuncuların dikiş tutamadığını, hiçbir antrenörün bu oyuncuları değerlendiremediğini sözlerine ilave etti.