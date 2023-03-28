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Spor

Bayern Münih'ten transfer hamlesi: Gavi'nin peşine düştüler

Alman devi Bayern Münih, Barcelona'nın genç orta sahası Gavi ile ilgileniyor. Alman ekibi genç yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

18:17 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Genç yıldız Bayern Münih'in takibinde

Genç yıldız Bayern Münih'in takibinde

Bayern Münih'te Nagelsmann'ın gidişi, Tomas Tuchel'in görev başı yapmasıyla birlikte gelecek sezon planlamalarına da şimdiden başlandı.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre, Bavyera ekibi, Barcelona'nın 18 yaşındaki orta sahası Gavi'yi transfer etmek istiyor.

Bayern Münih peşinde

Bayern Münih'in yöneticileri genç yeteneği, geleceğin büyük oyuncuları arasında görüyor. Katalan ekip, Gavi ile yeni kontrat imzalamıştı ancak İspanya Futbol Federasyonu, bu sözleşmeyi Barcelona'nın toplam maaş limitini aşması nedeniyle kabul etmedi ve geçersiz kıldı. Eğer 30 Haziran 2023'ten önce bu durum düzeltilmezse, genç yıldız sezon sonu başka bir takım tarafından bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek.

Bayern temsilcilerinin şu an için herhangi bir müzakereye başlamadığı ancak bu transferi çok yakından takip ettikleri ve uygun zamanda hamle yapmak için hazır oldukları aktarıldı.



#Bayern Münih
#Barcelona
#Gavi
1 saat önce
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