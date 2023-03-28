Bayern Münih'ten transfer hamlesi: Gavi'nin peşine düştüler

Bayern Münih'in yöneticileri genç yeteneği, geleceğin büyük oyuncuları arasında görüyor. Katalan ekip, Gavi ile yeni kontrat imzalamıştı ancak İspanya Futbol Federasyonu, bu sözleşmeyi Barcelona'nın toplam maaş limitini aşması nedeniyle kabul etmedi ve geçersiz kıldı. Eğer 30 Haziran 2023'ten önce bu durum düzeltilmezse, genç yıldız sezon sonu başka bir takım tarafından bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek.

Bayern temsilcilerinin şu an için herhangi bir müzakereye başlamadığı ancak bu transferi çok yakından takip ettikleri ve uygun zamanda hamle yapmak için hazır oldukları aktarıldı.