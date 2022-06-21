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Benfica David Neres'i transfer etti

Shakhtar Donetsk'in ocak ayında Ajax'tan transfer ettiği David Neres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle tek maça bile çıkamadan kulüp değiştirdi.

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Haber Merkezi AA
Benfica David Neresi transfer etti
David Neres

Portekiz Premier Lig ekibi Benfica, Brezilyalı milli futbolcu David Neres'i Shakhtar Donetsk'ten transfer etti. Shakhtar Donetsk'in ocak ayında Ajax'tan transfer ettiği Neres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle tek maça bile çıkamadan kulüp değiştirdi.

5 yıllık sözleşme imzalandı

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki kanat oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Neres, 2017'den 2022'ye kadar oynadığı Ajax'ta 3 lig ve 2 Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.

  • Neres, 7 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 2019 Kupa Amerika'da mutlu sona ulaştı.
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