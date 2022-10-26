ÖZET | Benfica-Juventus: 4-3

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları oynanıyor. H Grubu'nda Benfica sahasında Juventus'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı. Bu sonuçla birlikte Benfica grupta PSG'nin ardından bir üst tura yükselen takım oldu. Juventus ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Juventus elendi

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 35 ile 50. dakikalarda Rafa Silva kaydetti. Juventus'un gollerini ise 21. dakikada Moise Kean, 77. dakikada Arkadiusz Milik ve 79. dakikada Weston McKennie attı.

H Grubu'ndan lider çıkan PSG'nin 11 puanı bulunuyor. Aynı puanla Benfica ikinci sırada yer alıyor. 3 puandaki Juventus üçüncü, Maccabi Haifa ise son sırada bulunuyor.

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Benfica-Juventus maç özeti izle





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