Spor ÖZET | Benfica-Juventus 4-3
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Benfica-Juventus: 4-3

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında H Grubu'nda Benfica sahasında Juventus'u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Juventus ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Devler Ligi'ne veda etti. Benfica-Juventus maçının özetini ve Şampiyonlar Ligi maç özetlerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Benfica-Juventus 4-3 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Benficalı futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları oynanıyor. H Grubu'nda Benfica sahasında Juventus'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı. Bu sonuçla birlikte Benfica grupta PSG'nin ardından bir üst tura yükselen takım oldu. Juventus ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Juventus elendi

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 35 ile 50. dakikalarda Rafa Silva kaydetti. Juventus'un gollerini ise 21. dakikada Moise Kean, 77. dakikada Arkadiusz Milik ve 79. dakikada Weston McKennie attı.

H Grubu'ndan lider çıkan PSG'nin 11 puanı bulunuyor. Aynı puanla Benfica ikinci sırada yer alıyor. 3 puandaki Juventus üçüncü, Maccabi Haifa ise son sırada bulunuyor.

Benfica-Juventus maç özeti izle


ÖZET | Borussia Dortmund-Manchester City: 0-0
SPOR
ÖZET | Borussia Dortmund-Manchester City: 0-0

ÖZET | Leipzig-Real Madrid: 3-2
SPOR
ÖZET | Leipzig-Real Madrid: 3-2

ÖZET | PSG-Maccabi Haifa: 7-2
SPOR
ÖZET | PSG-Maccabi Haifa: 7-2
Üç takım daha son 16ya kaldı

Üç takım daha
son 16'ya kaldı

​UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günü sonuçları.
Tarihe geçti

Tarihe geçti

​Enes Ünal'ın attığı muhteşem golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

ÖZET | Borussia Dortmund ile Manchester City berabere kaldı.
Madrid'e büyük şok

Madrid'e büyük şok

​ÖZET | Leipzig evinde Real'e geçit vermedi.
PSG'den gol yağmuru

PSG'den gol yağmuru

​ÖZET | PSG, rakibi Maccabi Haifa'yı farklı geçti.
Halit Kıvanç'ın ismi yaşatılsın

Halit Kıvanç'ın ismi yaşatılsın
Derbilere düşünülen ilk isim

Derbilere düşünülen ilk isim

​Türk futbolunda yabancı hakem heyecanı yaşanıyor.
Beşiktaş'ta fikir ayrılığı:<br> Yeni hoca kim olacak?

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı:
Yeni hoca kim olacak?

​Siyah beyazlılarda Şenol Güneş ismi tartışılıyor.
Türk futbolunun paydaşlarını<br>çözüm üretmeye davet etti

Türk futbolunun paydaşlarını
çözüm üretmeye davet etti

​Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
'Bana gelen <br>bir şey yok'

'Bana gelen
bir şey yok'

​Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması.
Olimpiyat'a alındı

Olimpiyat'a alındı

İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti.
Gönlündeki <br>takım ortaya çıktı

Gönlündeki
takım ortaya çıktı

​Sumudica'nın sözleri futbolseverler tarafından merak uyandırdı.
'Dünyanın en modern <br>altyapısına sahibiz'

'Dünyanın en modern
altyapısına sahibiz'

​Bakan Kasapoğlu, konferansta konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.