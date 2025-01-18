Beşiktaş önümüzdeki hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

40' Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Mert Günok iki hamlede topa hakim oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, üst üste 2 kez galibiyet sevinci yaşamaya hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında üst üste 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçından 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Bodrum FK karşısında elde etti.

20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin Malatyaspor maçına giderken geçirdiği trafik kazasında teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ile Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti. Samsunspor, Beşiktaş'a konuk olduğu maça bu isimleri anmak amacıyla siyah formayla çıktı. Beşiktaş ise, ‘Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankartla sahaya geldi. Öte yandan karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.