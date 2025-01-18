Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 31 yaparak 5. sıraya yükseldi. Samsunspor puanını 37'ye yükselterek üçüncü sıradaki yerini korudu. Beşiktaş - Samsunspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın 64. dakikasında Samsunsporlu Van Drongelen ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 31 yaparak 5. sıraya yükseldi. Samsunspor puanını 37'ye yükselterek üçüncü sıradaki yerini korudu.
Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti.
Beşiktaş önümüzdeki hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
15' Beşiktaş gole yaklaştı. Ciro Immobile'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top üst direkten geri geldi.
29' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Kingsley Schindler'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Rick van Drongelen'in kafa vuruşunda Arthur Masuaku topu uzaklaştırdı.
40' Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Mert Günok iki hamlede topa hakim oldu.
57' Milot Rashica'nın ceza alanına gönderdiği ortasında yükselen Al-Musrati'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
64' Immobile'ye faul yapan Van Drongelen ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
78' Rashica'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ernest Muci'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Okan Koçuk topu uzaklaştırdı.
90+7' Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ tarafında ortasında arka direkte Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda Schindler meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
Süper Lig'in 20. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, üst üste 2 kez galibiyet sevinci yaşamaya hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında üst üste 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçından 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Bodrum FK karşısında elde etti.
20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin Malatyaspor maçına giderken geçirdiği trafik kazasında teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ile Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti. Samsunspor, Beşiktaş'a konuk olduğu maça bu isimleri anmak amacıyla siyah formayla çıktı. Beşiktaş ise, ‘Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankartla sahaya geldi. Öte yandan karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.