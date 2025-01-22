Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.





Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 4-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 17 ile 60. dakikada Milot Rashica (2), 78. dakikada Rafa Silva ve 90+2. dakikada Joao Mario (P) kaydetti.





Bilbao'nun tek golünü 45. dakikada Union Gomez attı.





Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9 yaparak 18. sıraya yükseldi. Athletic Bilbao ise 16 puanla 2. sırada kaldı.





Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İspanyol ekibi, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.





Play-off umutlarını son haftaya taşıyan siyah-beyazlılar, lig etabını Twente deplasmanında tamamlayacak.





Maçın önemli dakikaları:

1' Beşiktaş taraftarı, Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakika sessiz kaldı.

12' Ciro Immobile'nin pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Milot Rashica, doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

17' Hızlı gelişen atakta Rafa Silva, bekletmeden topuk pasını arkasındaki Milot Rashica'ya gönderdi. Yıldız oyuncu ceza dışından yaptığı vuruşla topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

23' Ceza sahası sol çaprazının biraz gerisinde topla buluşan Ernest Muci doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Julen Agirrezabala üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol etti.

45' Prados topu kontrol edemedi ve Gedson Fernandes'in dokunduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazına açıldı. Önüne düşen topa bekletmeden vuran Unai Gomez, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARI

46' Sol kanattan gelişen atakta Rafa Silva son çizgiye inerek pasını altıpas sol çaprazındaki arkadaşı Ciro Immobile'ye gönderdi. Golcü oyuncu vuruşunu yaptı fakat kaleci Julen Agirrezabala sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

51' Hızlı gelişen atakta Milot Rashica'nın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Rafa Silva bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak açılarak açıyı kapatan kaleci Julen Agirrezabala gole izin vermedi.

60' Ernest Muçi'nin pasında savunma arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası içerisinde Milot Rashica'yı buldu. Kosovalı futbolcu yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

⚽Milot Rashica bu sefer oluyor! Rafa Silva'nın asistinde Rashica topu ağlara gönderiyor 2-1 öndeyiz! pic.twitter.com/HIzYgS1ywr — TRT Spor (@trtspor) January 22, 2025

78' Al-Musrati'nin ara pası ile sağ çaprazda topla buluşan Milot Rashica ortasını yerden penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Rafa Silva vuruşunu yaptı ve kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 3-1.

⚽Al Musrati'den enfes derin top! Bu kez Rashica verdi pası Rafa Silva attı golü! 3-1! pic.twitter.com/Xpe7DTjnne — TRT Spor (@trtspor) January 22, 2025

90+2' Penaltıda topun başına geçen Joao Mario, topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 4-1.

⚽VAR incelemesinin ardından kazandığımız penaltıyı Joao Mario gole çeviriyor! Mario, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü atıyor! 4-1! pic.twitter.com/OlU8Wc0wmL — TRT Spor (@trtspor) January 22, 2025





BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









Maçtan notlar:

SOLSKJAER'İN İLK MAÇI

Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz günlerde göreve getirdiği teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçında Athletic Bilbao karşısında çıktı. Norveçli teknik adam, ligde oynanan Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip etmiş, Pazar günü resmi sözleşmeye imza atmıştı.





TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını Bilbao maçında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Joao Mario'nun yerine Ernest Muçi'yi 11'de görevlendirdi.





MERT GÜNOK'UN 100'ÜNCÜ MAÇI

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Beşiktaş formasıyla 100'üncü maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı. Samsunspor mücadelesinde 99'uncu maçına çıkan 35 yaşındaki file bekçisi, Bilbao maçıyla birlikte dalya dedi. Öte yandan Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle tecrübeli file bekçisine, maç öncesinde plaket verilmedi.





BOLU'DA YAŞANAN FELAKET UNUTULMADI

Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao ile maçı öncesinde ısınmaya ‘Başımız sağ olsun' pankartıyla çıktı. Öte yandan karşılaşma öncesinde felakette hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, 1 dakika boyunca tezahürat yapmadı.





UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU



