Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'i ilk üç sırada bitirmek için 1. Lig'e düşmesi kesinleşen son sıradaki Adana Demirspor'u 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Rafa Silva, Rashica, Immobile ve Joao Mario kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Arda Okan'dan geldi. Kartal bu galibiyetin ardından puanını 58'e yükseltti.





Maçın 11'leri





Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Rafa Sİlva, Chamberlain, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Tolga, Burhan, Burak, Arda, Maestro, Tayfun, Nabil, Bünyamin, Ali Yavuz, Barasi.





Maçtan önemli dakikalar





11' Beşiktaş'ta sakatlanan Chamberlain yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.

18' Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı. Felix Uduokhai yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı. Aynı dakikada Adana Demirspor'da Ali Yavuz Kol oyundan çıkarken yerine Aimbetov dahil oldu.

29' Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti.

44' Beşiktaş, Rashica'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0

45+10' Adana Demirspor Arda Okan'ın golüyle farkı 1'e indirdi.

Maçta ilk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

62' Immobile, farkı ikiye çıkardı: 3-1

83' Beşiktaş, Joao Mario'nun golüyle skoru 4-1'e getirdi.

Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup etti.





Maçtan notlar





Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 1 ay sonra ilk 11'de forma giymiş oldu. Son olarak Konyaspor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan Uduokhai, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olan Alman savunmacı, 6 maç sonra Adana Demirspor maçıyla birlikte 11'deki yerine döndü. Ancak Uduokhai, maçta yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.





Anneler Günü'ne özel 11 açıklaması





Siyah-beyazlı kulüp, anneler günü nedeniyle karşılaşmanın 11'inin açıklanmasını özel olarak gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından açıklanan 11'de futbolcuların annelerinin ismi yer aldı





İlk kez haki forma





Siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez haki rengi formayla sahada yer aldı. Sezon içinde siyah-beyazlı çubuklu forma ve simsiyah formasıyla sahada yer alan Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasıyla alternatif forma olan haki renk formayla çıktı.





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