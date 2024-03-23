Beşiktaş hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşılaşacak
hazırlık maçı kapsamında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Buducnost Podgorica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST PODGORİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST PODGORİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Buducnost Podgorica maçı
bugün saat 16.00
’da oynanacak. Karşılaşma
Beşiktaş YouTube
sayfasından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST PODGORİCA CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST PODGORİCA CANLI İZLE
#Beşiktaş
#Buducnost Podgorica
#Süper Lig
2 saat önce