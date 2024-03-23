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Spor

Beşiktaş hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş hazırlık maçında Karadağ 1. Lig ekiplerinden Buducnost Podgorica ile karşılaşacak. Milli ara ve Türkiye yerel seçimleri nedeniyle Süper Lig’e 2 hafta ara verilecek. Bu kapsamda takımlar iki haftalık arayı hazırlık maçlarıyla geçirecek. Peki, Beşiktaş - Buducnost Podgorica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

15:22 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:23 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşılaşacak
Beşiktaş hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşılaşacak
hazırlık maçı kapsamında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Buducnost Podgorica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST PODGORİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Buducnost Podgorica maçı
bugün saat 16.00
’da oynanacak. Karşılaşma
Beşiktaş YouTube
sayfasından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST PODGORİCA CANLI İZLE

Beşiktaş - Buducnost Podgorica maçını canlı izlemek için


#Beşiktaş
#Buducnost Podgorica
#Süper Lig
2 saat önce
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