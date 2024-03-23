Trendyol Süper Lig 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından galibiyet hasreti üç maça çıktı. Siyah-beyazlıların golünü 46. dakikada Ernest Muçi atarken 90+11. dakikada Milot Rashica'nın penaltı golü topa iki kez dokunduğundan dolayı iptal edildi. Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada Adam Buksa (P) kaydetti. Beşiktaş - Antalyaspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.