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Beşiktaş derbide seriyi eşitledi

Beşiktaş derbide seriyi eşitledi

16:2223/03/2025, Pazar
DHA
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Siyah-beyazlılar parkeden galip ayrılan takım oldu.
Siyah-beyazlılar parkeden galip ayrılan takım oldu.

Beşiktaş Tüpraş, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe İstanbul Jet’i uzatmaya giden karşılaşmada 95-90 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, evinde Beşiktaş Tüpraş’ı konuk etti.


Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 22-21 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, ilk yarıyı 42-36 önde bitirdi. Üçüncü periyotta farkı açan Beşiktaş, son çeyreğe 9 sayı farkla önde girdi: 53-62.


Son periyotta Fenerbahçe 9 sayılık farkı kapatırken, mücadele 82-82’lik skorla uzatmaya taşındı. Uzatma bölümünde rakibine 5 sayı farkla üstünlük kuran Beşiktaş, parkeden 95-90 galip ayrıldı.


İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı seride üçüncü maç 29 veya 30 Mart'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Kazanan takım finalde Galatasaray’ın rakibi olacak.










#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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