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Beşiktaş'tan tatsız prova

Beşiktaş'tan tatsız prova

15:1023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
IHA
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MAçta Amir Hadziahmetovic de forma giydi.
MAçta Amir Hadziahmetovic de forma giydi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu.

Milli maçlar için verilen arada Beşiktaş, Ümraniye’de bulunan Nevzat Demir Tesisleri’nde Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı.


Basına kapalı olarak oynanan mücadeleye siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Alex Chamberlain, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11’i ile sahaya çıktı. Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Yusuf Can Calayır, Poyraz Gelen, Fahri Kerem Ay, Gedson Fernandes ve Arda Özüarap ise yedek soyundu.


İki takımın da kontrollü başladığı maçta İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin’in kaydettiği gol ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı.


İkinci yarıda Beşiktaş, sakatlıktan yeni dönen Gabriel Paulista’nın 50. dakikada attığı gol ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, 85. dakikada Diarra ve 90. dakikada Loshaj ile goller bularak müsabakayı 3-1 kazandı.


Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile Rafa Silva maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.






#Beşiktaş
#İstanbulspor
#Gabriel Paulista

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