Beşiktaş - Kırklarelispor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı. Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Beşiktaş - Kırklarelispor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Beşiktaş evinde Kırklarelispor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’TA KIRKLARELİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta tedavileri süren Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal bu maçta oynayamayacak.

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Emirhan, Zaynutdinov, Masuaku, Salih, Oxlade Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Semih, Mustafa

Kırklarelispor: Burak, Raşit, Erdoğan, Bedirhan, Oğuz, Semih, Taşkın, Denizhan, Erdem, Hüseyin Eray, Okan

KIRKLARELİSPOR İLE İLK RESMİ MAÇ

Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.

KARŞILAŞMA ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

BİLETLER 10 VE 20 LİRADAN SATIŞTA

Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu.

Müsabakanın biletleri 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılırken, fiyatlar kale arkası 10, batı ve doğu tribünler ise 20 lira olarak belirlendi.

KIRKLARELİSPOR'UN EN GOLCÜSÜ OKAN DERİCİ

Kırklarelispor'da takımın en golcüsü, orta saha oyuncusu Okan Derici olarak göze çarpıyor.

Bu sezon ligde ve kupada 24 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol kaydetti.

Almanya'da Wieseck takımının altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, 2011 yılında Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Okan Derici'nin kariyerinde RW Erfurt, Konyaspor, Altınordu, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Denizlispor takımları da bulunuyor.















