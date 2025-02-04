Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kırklarelispor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta tedavileri süren Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal bu maçta oynayamayacak. Kırklarelispor'da takımın en golcüsü, orta saha oyuncusu Okan Derici olarak göze çarpıyor. Peki, Beşiktaş’ta Kırklarelispor maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Kırklarelispor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Beşiktaş evinde Kırklarelispor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ’TA KIRKLARELİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Beşiktaş'ta tedavileri süren Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal bu maçta oynayamayacak.
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
KIRKLARELİSPOR İLE İLK RESMİ MAÇ
Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.
KARŞILAŞMA ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.
BİLETLER 10 VE 20 LİRADAN SATIŞTA
Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu.
Müsabakanın biletleri 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılırken, fiyatlar kale arkası 10, batı ve doğu tribünler ise 20 lira olarak belirlendi.
KIRKLARELİSPOR'UN EN GOLCÜSÜ OKAN DERİCİ
Kırklarelispor'da takımın en golcüsü, orta saha oyuncusu Okan Derici olarak göze çarpıyor.
Bu sezon ligde ve kupada 24 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol kaydetti.
Almanya'da Wieseck takımının altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, 2011 yılında Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Okan Derici'nin kariyerinde RW Erfurt, Konyaspor, Altınordu, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Denizlispor takımları da bulunuyor.